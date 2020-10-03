Porsche Taycan Turbo S　初試6體驗

Taycan是保時捷(Porsche)旗下首款純電動跑車，擁有保時捷E-Performance頂尖科技，相信不少車迷跟筆者一樣，都好想知駕電波子的感覺到底是怎樣。以下雖算不上是甚麼試車心得，但也算是與Taycan初次接觸後的體驗。

6大體驗分享

1/.試駕車是具備電子全時四驅的旗艦型號Taycan Turbo S，車高僅1,378mm，比Panamera還要低矮，加上總容量達93.4kWh的鋰離子電池組置於地台底，低重心帶來更貼地駕駛感。

2/.標準配備Sport Chrono Package連駕駛模式切換器，提供Range、Normal、Sport、Sport Plus及Individual模式選擇。即使選用Normal模式，不論是停燈位起步或是清水灣道上斜，強大動力總是隨踩隨到，伴隨着還有明顯的推背感。

3/.啟動Launch Control後，高達761ps 超增壓動力更是蜂擁而至，2.8秒完成0~100km/h加速實力輕易實現。

4/.保時捷向來好彎，這輛車長近5米的純電「波子」也不例外，在清水灣道攻彎表現靈活穩紮。標準配備PASM保時捷主動式懸掛管理、自適應氣壓懸掛、後輪轉向及PTV Plus保時捷扭力分配升級系統等，成就精準轉向及穩定操控， 巡航舒適性同時兼顧。

5/.取車時，電已充滿，顯示可行走約390km；還車時，車上電量計顯示仍可是行步約330km。而我們今次的試車路線是紅磡經清水灣道至布袋澳來回，中途曾停經坑口及大坳門，實際行走逾70km。這全靠車載PRM保時捷煞車動能回收管理系統，有效將制動能量轉化為再生電能儲回電池，延長續航力。

6/.擁有流線的跑車車頂線條及肌肉感十足的外拋輪拱，倒車泊車時車後情況若單靠睇後鏡和側鏡較難掌握，屬標準配備的後泊鏡頭及前後泊車感應，倒車掉頭、泊車睇位幫上大忙。

7/.旗艦型號Taycan Turbo S，特別配備電子充電蓋。在熄車狀態下，當感應到車匙在附近，只要將手放在蓋旁的黑色組件底下，充電蓋便會自動打開。

規格表

車型：四門四座位電動跑車

動力配置：恒磁同步電馬達

電池配置：93.4kWh鋰離子電池

最大馬力：625ps（Overboost 761ps）

最大扭力：1,050Nm

驅動：前及後置電馬達、四輪驅動

傳動：（前）單速自動波、（後）雙速自動波

續航距離：388至412km（WLTP）

0~100km/h：2.8秒(Launch Control)

極速：260km/h

車身體積：4,963×1,966×1,378mm（長×闊×高）