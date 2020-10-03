【學嘢喇喂】千嬅柏豪大談姊弟戀有咩好處

歌手楊千嬅在網上平台開設新頻道，節目『千言．慢煮』第二集請來好拍檔周柏豪做嘉賓，以姊弟戀為主題，各自分享與另一半的相處之道，千嬅覺得女大過男也有好處，不過有時要面對別人的批評及眼光，所以自己要更多耐性，柏豪問千嬅如何睇實丈夫丁子高？她笑指老公愛玩，遇上她才願意結婚：「丁生曾對我表白，在玩這方面很早出道，佢現在不想再甩轆，所以要結婚。」

千嬅覺得愛情是無年齡限界之分，最重要是溝通及坦承，而且是不能過分管束對方，這是一種尊重，好似丁生有時去夜街，她不會過問太多。

周柏豪則讚太太了不起，認為太太雖然比他年長，不過卻令他有安全感，因為太太是理智及智慧型的人。他又自爆以前曾有一位公主病女友，自此之後他被這類型女子嚇怕了，他覺得成熟女仔更吸引及適合他，曾有人說當大家一齊成長，一齊老下去時，女人的感覺會比男人老得快，但他卻不認同，因為有很多年長女士保養得宜，不會被年輕女子遜色。暖男爸爸柏豪現在家中最開心是食囡囡口水尾，他笑說：「我依家要食晒個女食剩嘅嘢，囡囡食剩嘅粥仔、糊仔、餅乾呀、水果咁我全部食晒，一日三餐食個女食剩嘅嘢都有唔少。」千嬅在旁也和應會食囝囝剩下來的食物。柏豪大讚太太廚技，千嬅笑問是否對廚藝叻的女人會加分？柏豪笑言，其實識煮嘢食的男人更加加分，不過他做不到，因為他不懂煮食，太太會嫌他搞亂廚房執手尾。千嬅則以人妻角度說：「可能太太會好開心你煮一餐飯，如果係丁生無端端煮飯，我會好開心，即使幾難食都一定食晒。」柏豪笑說：「我太太話我好好，因為佢整咩我都食晒，咁佢真係整得好食，可能太太遺傳咗岳母真傳，咁佢又亦肯學，所以好感謝太太！」

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