J.Arie墳場拍MV遇怪事：可能要冇拜神

歌手雷深如（J.Arie）到旺角街頭出席發布會，又即場表演唱歌。她透露已很久沒街頭唱歌，現時工作都是網上開Live為主，但很享受與觀眾近距離接觸。問到街頭多人可擔心？她說：「都有少少驚，但有啲距離都OK，都想多啲人知呢個活動。」

講到工作，她透露最近獲華人永遠墳場邀請作曲：「我問係畀人聽定畀鬼聽，跟住嗰邊話想作首正面嘅歌，疫情期間鼓勵到大家。」她自爆前兩日為此到墳場拍MV，但卻發生怪事：「其實我都淨係喺壁畫到拍，但拍咗半日之後先發覺張Memory Card壞咗，所以下星期要返去重拍，你話邪唔邪，農曆7月都過咗！」她坦言可能要拜一拜神：「係咪要拜四角？哈哈，我唔識，今次冇拜，之前拍MV都冇拜。」她指去墳場拍前都驚驚哋，問本身可是百無禁忌的人？她說：「我係百無禁忌，但驚啫，話能量低嘅人就會瀨嘢，可能要搵師傅睇睇先。」

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