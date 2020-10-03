愈住愈豪！葉翠翠住9千萬獨立屋　仔仔房變童話王國

前港姐冠軍葉翠翠2015年與商人Raymond結婚，之後分別於2017年、2018年及今年誕下一子，一家五口非常熱鬧！育有三個仔兼養咗幾隻貓狗嘅佢生活忙碌，已減少幕前工作，近年更索性轉做KOL吸金，密密喺社交網開Live宣傳代言產品，獲唔少媽媽追捧！吸金力驚人嘅佢，豪擲9,000萬同老公搬入位於港島嘅2,836呎紅山半島獨立屋，生多幾個都冇問題啦！

翠翠經常喺網上大晒幸福生活，可見其屋企裝潢走簡約風格，冇金碧輝煌但勝在夠實用，個廳大到等於你間屋，三個仔將巨廳變身做遊樂場，玩到成地都係玩具，又可以揸住架兒童玩具車周圍去，仲可以唔使落街就可以玩捉謎藏添呀！

除咗多玩具，仔仔張床都好架勢，翠翠一向稱呼三個小朋友做「王子」，咁做得王子就梗係有童話故事中嘅享受啦！樓底十幾呎，翠翠特意為佢哋訂製屋形雙層床，仲搬埋個宇宙返屋企，仔仔抬頭就見到星空，網民都話好羨慕佢哋有個幸福嘅童年呀！

屋內有個遊樂場，屋外就有個大花園，早前炎夏仲化身做水上樂園，放咗個巨形吹氣水池，真係玩到癲呀！

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