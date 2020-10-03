本日日本： 國際酒店品牌進駐東京西新宿

東京於今年有不少新酒店開幕，其中一間備受注目的必定是Kimpton新宿東京了。酒店剛於10月2日開幕，由世界著名的洲際酒店集團開設，品牌Kimpton以美國三藩市為據點，於1981年為美國引入了重視設計元素的精品酒店（Boutique Hotel）概念，開創了酒店業界的先河。

Kimpton新宿東京位於西新宿三丁目，該區26年來首次有國際酒店品牌進駐，自然成為焦點。酒店共有151間客房，均配有瑜伽墊，淋浴和浴缸。設計方面，酒店將從紐約藝術場所啟發的風格，與日本的傳統文化融合，帶來富玩味的陳設布置。酒店設有餐廳，咖啡廳、酒吧、健身中心、3間會議室及多功能教堂。其中位於1樓的The Jones Cafe & Bar內，播放美式音樂，為食客帶來悠閒的紐約氛圍，早上供應正宗Espresso，晚上則供應各式精釀啤酒和葡萄酒，並提供紐約風格食物及飲品，另外也可以一嘗源自紐約、在日本「初上陸」的Birch Coffee。另一間DISTRICT Brasserie Lounge Bar提供豐富的下午茶美食，晚餐則提供融合了燒烤和海鮮的創意餐單。

Kimpton新宿東京

地址：東京都新宿區西新宿三丁目4番7號

房價：每晚33,000日圓起（約HK$2,409）