兩候選佳麗退選　亞姐受疫影響延期至11.1舉行

好多活動受新冠肺炎影響，當中原定十月舉行的《2020亞洲小姐競選》香港區決賽，需延至11月1日舉行。

不過，在這段疫情期間，亦有佳麗因工作安排而要退選，亞姐經理人林小姐回覆東網時承認此事：「下星期我哋會正式公布，有兩位佳麗因工作未能參選，而決定退選，（影響出選人數？）原定15名佳麗踩台，目前就有17個佳麗，依家有兩位退選，所以都唔影響出賽人數，亦唔需要補選，佢哋（候選佳麗）已經緊密綵排中。」

至於有份參選的亞姐練樂儀趁中秋佳節於社交網分享BBQ活動相片，Po文稱成為當晚幸運兒抽到500元現金獎品。對亞姐延期一事，她稱︰「可似畀大家多啲時間備戰，都係好事，公司呢排都加強咗訓練，好似化妝、禮儀同Catwalk等，我19號生日都要喺工作中度過。」

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