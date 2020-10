喚起集體回憶　T-ara為中秋特輯合體唱經典歌

韓國人氣網上節目《文明特急》最近拍攝名為《躲起來聽的名曲演唱會》的中秋節特輯,節目昨晚在SBS電視台播映,女團T-ara、Brown Eyed Girls成員Narsha、男團SS501、Teen Top、U-Kiss相隔多時合體亮相,唱出多首10年前的經典歌曲,喚起集體回憶。

T-ara的成員孝敏、智妍、恩靜及居麗在節目上分享當年活動時的趣事,她們在2011年推出的歌曲《Roly-Poly》時玩復古風,成員大爆當時的舞台服裝和道具都是她們親自準備,恩靜更爆料指當時被公司規定不可買超過20港元的服裝:「孝敏姐姐嗰時喺高速客運站買到20蚊嘅衫,畀公司知道咗,所以就叫我哋唔可以用多過20蚊。」

四名成員在演唱會上除了唱出《Roly-Poly》外,更與主持Jae Jae演唱經典歌曲《Sexy Girl》,大跳機械舞,而Narsha則以豹蚊造型唱出《Bbi-Ri-Bop-A》。

至於U-Kiss就只有隊長秀鉉和已退團的Kevin參與昨晚演唱會,二人唱出Hit歌《Am I That Easy》,又與Teen Top成員Niel、Ricky及創造組成「Teen Kids」,合作唱出《Shut Up!!》,Teen Top則演繹經典歌曲《No More Perfume On You》及《Rocking》,而SS501成員許永生與金圭鐘就相隔多時合體唱出洗腦歌《U R Man》及《Because I'm Stupid》,網民都大讚二人保養得好,與當年一樣樣。