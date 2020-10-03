陳凱琳自爆喺屋企做衰人　好人梗係鄭嘉穎

藝人倪晨曦（Elva）即將「卸貨」，但仍未停工安胎嘅佢，早前搵嚟前港姐冠軍陳凱琳拍片整嘢食，講育兒心得。陳凱琳講起老公鄭嘉穎即甜絲絲，指對方知道自己有咗仲開心過自己，更喺孕期對佢呵護備至，非常體貼：「佢一個好傳統嘅Family Man，佢覺得人生最幸福就係有一個家庭，所以我哋結婚之後好快計劃有小朋友。有一次佢問我聽日有咩做，我話冇，佢話咁你聽日留喺屋企就得，Book咗個按摩師上嚟同你按摩，我話唔好啦，上門咁貴，佢話已經約好啦。」

此外，佢話喺囝囝面前，佢做壞人，而鄭嘉穎則做好人：「佢真係做唔到衰人，惟有我做。小朋友鍾意摸嘢，摸完又會擺隻手入口，我會話No No No，爸爸就會慫恿佢，唔緊要陣間先抹，我會話No，冇陣間㗎啦。」

但講到現時家庭定事業行先，陳凱琳坦言現時已經冇之前嘅事業鬥心：「生完第一個都仲好有熱心去出嚟拼，拍戲去做嘢，生完第二個就冇可能，因為好忙，唔想為自己做嘢私心而忽略佢哋，有時出嚟半日影嘢，個心已好囉囉攣，所以唔可以拍劇。」

最後講到陳凱琳佗細仔時，保密做到足，佗到六個月先公布，佢解釋：「一公開咗，啲人會開始觀察我平時做啲咩，有冇曳，食啲唔應該食嘅嘢，我係不停食啲唔應該食嘅嘢，所以覺得愈拖得遲公布會好啲。佗BB個時會愈佗愈熱，有時會想飲珍珠奶茶，但可能會畀人影到。」