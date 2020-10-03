陳庭欣呆等9粒鐘　黃建東最長40個鐘冇覺瞓

近日網上流傳有僱主竟然規定外傭每日工作達15個半小時，結果遭網民圍攻「太苛刻」！藝人工作好多時都要捱更抵夜，佢哋最長嘅一次究竟又係幾多個小時呢？就等佢哋逐一去講啦！

黃建東：「最長40小時冇瞓，大約接連拍咗兩套劇，然後出去做周年晚宴司儀，跟手再返廠拍，第二朝接住出外景，中間可能得45分鐘至1小時休息吓。」

李昭南：「最近試過兩次工作36個鐘，有少少自己攞嚟衰，因為有一個拍攝撞咗自己舉辦韓國模特兒比賽，所以嗰36個鐘，頭嗰20幾個鐘喺廠入面拍攝，然後休息咗45分鐘，直接再去做比賽工作，結果係36個鐘一路chur。同埋我喺Viu公司過夜同瞓覺都有啲經驗，知道邊個位瞓覺冇咁凍呀，攞邊個cushion做枕頭，用邊個廁所刷牙，我已洞悉晒。」

陳庭欣：「前年拍電影《L風暴》，唔知係戲名有『風暴』兩個字，拍攝期間真係遇上風暴，當日係沙田第二日外景，起初好好天，去到時開始轉差，所以喺車度等埋位，有瞓覺、食嘢、傾偈，睇劇本，不斷重複，結果等咗9個鐘，拍咗1個鐘就收工，前後開咗10個鐘。」

鄧佩儀：「鐘數我冇計，但可能我哋會廠再接外景，中間隔咗段break嘅時間之後再返廠，外景可能會朝早9至5點，廠就可能夜晚7點至凌晨2、3點，其實一個廠嘅時間都唔定，因為會拍唔同戲。」

莫家淦：「最長嗰次冇瞓，應該係拍緊《宮心計2深宮計》，一場戲拍足30幾個鐘，嗰時我仲做緊娛樂台主播，拍完劇要過廠，加埋有40幾個鐘冇瞓，不過為其他藝人來講可能都係好小事，而呢一行冇得瞓應該感恩，證明你有工作。」

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