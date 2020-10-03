金錢糾紛影響關係 貝安琪同阿媽和好過節

由藝人陳昭昭擔任宣傳總監的慈善拍賣會將於12月舉行，近日邀得好友羅霖及貝安琪義務出力，三人佩戴合共價值約300萬的翡翠首飾拍攝宣傳照，又捐出珍藏首飾作拍賣之用。

貝安琪的母劉香萍早前跟酒家發生金錢糾紛，貝安琪對此說：「我唔係好清楚，只係聽到少少。（媽咪話你同佢因為事件影響母女關係？）我哋依家好好，好OK！中秋一齊過。（之前擔心事件影響到自己？）多謝大家關心。（介意媽咪話貝安琪係名人，食飯要收錢？）我冇其他嘢可以講。」

講到首飾，她透露由婆婆送贈的一件翡翠首飾最具紀念性，母親亦有送鑽飾：「覺得好特別，因為係家人傳落嚟，有個歷史喺度，我將來都會留畀小朋友。」

至於羅霖自言受母親影響而喜歡翡翠玉石，因為每件都是獨一無二，並認為玉石的升值能力比黃金、鑽石更高。

陳昭昭則表示因疫情令拍賣會三度改期，由春拍變成冬拍，希望能成功拍得逾千萬。從事大灣區房地產生意的她又透露因疫情關係令生意下跌9成，希望能早日通關。

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