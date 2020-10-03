自薦做埋帶貨　湯沛宜車行秘撈做打雜

藝人湯沛宜（Toto）參加ViuTV靈異真人騷《鬼同妳上位》後，成功受到關注，但疫情下仍然工作量不多，最近為生計到表哥經營的車行做打雜，由文書處理、抹車到賣車一腳踢。

日前下午2時許，身穿低胸衫加短褲的Toto在車行上班，先坐在電腦枱處理文書工作，其表哥站在旁邊指導，見她不時點頭又用筆記下要點，非常專注。完工後，Toto變身清潔姐姐，拿出雞毛掃及抹布逐一清潔現場名車，由車頂抹塵抹到車尾，連車廂內外都不放過。期間見到有顧客，她急急放下清潔工具上前招呼，客人一邊坐在車內試車、一邊聽她站在車外解說。

記者事後訪問Toto，她坦承在車行工作賺外快：「本身做開一對一私人教做Gym，但學生人數去唔番疫情前，咁啱知道表哥間車行有空缺，咪問吓請我做兼職，佢初時都以為我講笑！幾十蚊時薪都做吓，當幫補吓。（畀人睇到覺得尷尬？）戴住口罩，啲人可能會覺得奇怪有個美女喺度抹車！我都係打雜，但如果賣到車，都係一個可觀收入。我都同車場傾緊，幫佢哋做直播帶貨。」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc