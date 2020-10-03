金曲獎：吳青峰魏如萱分奪歌王歌后

台灣金曲獎歌王歌后出爐，「最佳國語男歌手獎」由吳青峰獲得，魏如萱則首奪「最佳國語女歌手獎」。

吳青峰以專輯《太空人》奪下金曲歌王，他感性地說：「2019對我來說是特別一年，重新定義看到的善惡跟人性，謝謝我的家人朋友蘇打綠團員，謝謝參與專輯的製作夥伴，謝謝表演音樂家們有難同當不容易，有福同享又更不容易！」他更眼眶泛紅，場面感動。

魏如萱以《藏著並不等於遺忘》首度拿下金曲歌后，她哽咽說：「孩子不能亂生，記憶力會有點差，因為要準備主持工作，我到剛才才寫好得獎感言，我要謝謝金曲獎評審，謝謝金曲獎，謝謝家人保母，我奶奶現在應該在電視前面哭，希望我在天上的爸爸媽媽、盧凱彤可以感到驕傲，路易，媽媽真的得獎了，這是我的第一座金曲獎，我希望有一還有二，有二就有三，謝謝！」

至於壓軸大獎最佳國語專輯由天后蔡依林頒給王若琳。

---------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc