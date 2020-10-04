NG多令張頴康發火？鄧佩儀開心終於惹是非

藝人劉佩玥（Moon）、鄧佩儀（Gloria）、譚俊彥及張頴康，到九龍灣一間車行拍攝無綫新劇《換命真相》，見四人拍攝時不時有講有笑。他們表示拍攝已進入尾聲，張頴康對兩女說：「我諗你哋難捱嘅日子都過咗。」兩女即你眼望我眼，Moon說：「你啫！」Gloria則謂因現時可以恢復拍外景，故這幾日每天只得三小時睡眠，Moon亦說：「我住得遠啲，佢嗰日話『你好似仲瞓得少過我』，其實蔣家旻仲住得遠過我，所以大家一齊努力啦！」

劉佩玥幫口澄清

講到之前有傳首度做女一的Gloria壓力大常NG，令譚俊彥大呻及張頴康發火，對此他們笑言常拿傳言來講笑，Gloria說：「入行都慣咗，好多嘢睇完就算，同埋第一眼見到反而幾開心，之前啲人成日話我冇新聞，依家終於有新聞價值，係好事嚟㗎，Keep住嚟都仲得。」張頴康坦言入行以來真的未發過火，Moon亦幫口說：「之前同佢拍過兩套劇，就算大家做到好攰，佢都唔會有脾氣，今次大家拍得好開心。」

問到不夠瞓可會搞到常NG？Gloria說：「我反而調番轉，我發覺我唔夠瞓啲戲係好啲，可能我個人雜念比較多，唔夠瞓對角色情緒會集中啲，因為諗唔到其他嘢。」Moon即說：「我陣間會同PA講你嘅Rundown可以再密啲！」

譚俊彥讚表現好

譚俊彥亦力撐Gloria：「我覺得係誤會，因為呢套劇係穿越劇，所以好多場戲要拍完再拍，可能同一場戲要做兩次，令人以為係重拍，但其實唔係。」他亦大讚對方表現愈來愈好：「第一次擔正可能有啲位做得冇咁準，要等出街先知，我都係喺無綫拍到第三、四套劇睇番Feedback先慢慢改變到。」講到他瘦了不少，他表示因拍完此劇後要緊接拍《拳王》，故收工都要不停做運動操Fit。談到表哥林曉峰與康子妮離婚，他謂不太知整件事的來龍去脈，但有短訊慰問對方，現階段最好給對方空間沉澱。

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