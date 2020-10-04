東方日報C1：濱崎步生上癮佗第2胎密冚經理人

日本天后濱崎步去年11月未婚 秘密誕下一子，生B未夠一年的她，生仔生上癮，前日趁住42歲牛一再報喜訊，宣布懷有第二胎身孕！據知已佗B4個月的她，貫徹始終繼續保密BB的經手人的身份，再度引起「精主」揣測。

日本樂壇天后濱崎步，今年元旦凌晨在官方收費歌迷會自爆做未婚媽咪，透露去年11月秘密產子誕下「天使B」，消息令人震驚。前日生日的她舉行網上演唱會後，於深 夜更新歌迷會網站報喜，宣布再度懷孕，她表示：「現在已有第二個天使在我肚內，會用盡心思去養育他，也期待即將到來的大家庭生活。」生B生上癮的濱崎步，據知現正懷孕約4個月，預產期為明年春天。

「母子戀」再受關注

經歷過兩段失敗婚姻的濱崎步，與首任男模丈夫Manuel Schwarz及第二任外籍丈夫Tyson Bodkin都未有所出。前年她被爆搭上細她20歲的舞蹈員荒木駿平發展母子戀，但一直未有公開承認戀情。去年未婚產子後，她刻意保密「精主」身份，又揚言與對方不會結婚。然而荒木多次被拍到跟出跟入照顧大肚的濱崎步，因此外界盛傳他是BB生父。據知情者透露，第二胎經手人同樣是 荒木，前日他亦有更新社交網限時動態祝賀濱崎步生日，更形容對方是「Queen」。

着平底鞋現巨躉

濱崎步產後不足一年再度有喜，歌迷紛紛送上祝福。去年她榮升媽咪後，原定今年2月展開新一輪巡迴演唱會，卻因疫情被迫叫停餘下的36 場個唱，想不到因禍得福，在家抗疫期間密密造人成功。有雜誌拍到她6月底外出時，穿上黑色吊帶長裙及平底涼鞋，不但手臂粗壯、虎背熊腰、 巨躉乍現，腰間更凸出一截肉，當 時應為懷孕初期，但已滲出孕味。由 於正下着微雨，身穿黑衫的男職員為她 撐傘，小心翼翼護駕讓她上車。

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