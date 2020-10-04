生肖指數 是日吉星：雞
2020年10月04日 07:30
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生肖指數 是日吉星：雞
鼠：↑ 這天適宜多做一點公益事務，有助心境開朗，改善人緣，更能提升運氣！
牛：→ 不要貪一時之快而走捷徑；凡事按既定的程序做就不會有錯。紅色助運勢。
虎：→ 今天下班後不妨和同事喝杯酒聊聊天，說不定會遇到令自己開心的事情。
兔：↓ 人際關係每下愈況，情況愈來愈不妙，要小心成為眾人攻擊的目標。
龍：↓ 在沒有別人的督促之下，會突然鬆懈下來；你要任何時候都不可掉以輕心。
蛇：→ 不要太粗枝大葉，要注意生活的細節，人際關係也會因而變得輕鬆。
馬：→ 有不少新挑戰，初時未能適應，壓力頗大，但經過一段時間就能克服。
羊：→ 今天的每一個決定，將會影響你的一生，所以每件事情都要仔細思量呢！
猴：↑ 有充足的能量去面對當前的困難，雖然問題不止一個，但總是能解決的。
雞：★ 人際關係不錯！你對朋友的義氣令你大受歡迎，心情也因此而感到愉快。
狗：↓ 是日沖煞，不要因為小小的誤會導致雞犬不寧，這樣做實在無聊兼不智。
豬：→ 自掃門前雪的心態使你失去助力，不妨先行休息一下，才再重新開動。
★：吉星
↑：升
→：平
↓ ：跌