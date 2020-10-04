【心理測驗】食番薯方法　揭示隱藏個性

習慣由個性養成，從吃番薯的方式可以把人的優、缺點探知一二。（互聯網）

每個人都有不同的飲食習慣，縱然性格再相似的人，都會有微妙的不同。這些自成一套的習慣，正正反映出每個人的獨特個性，也往往反映出內心所想。日本有位心理醫生出了一道據說超準的「番薯心理測驗」，由吃番薯的方式可以看出你的性優、缺點，到底有沒有那麼神奇？不如一起來測一測吧！

【問題】

當你吃原隻番薯的時候，你習慣用以下哪一個方式來吃？

A.連皮帶肉一起吃

B.掰開兩半來吃

C.一邊剝皮一邊吃

D.切成一塊塊再吃

E.對半切開來吃

F.原隻剝完皮再吃

【結果分析】

A.快人一步 但不夠堅定

你是一個勇往直前的人，個性大膽、直率，行動力強，做事比較衝動。做事迅速，能搶奪先機，通常能夠成功。慣於用直覺做事，不經思考，容易因為別人的意見而動搖，又或容易和別人出現溝通不良的情況。

B.人緣好 但在意別人目光

天生感性的你，在團隊之中可以和別人合作無間，在集體生活中很受歡迎，別人很願意與你親近，但可能正因如此，你很在意自己在別人心中的形象，擔心自己欠缺魅力、吸引力，因為胡思亂想而感到不安和空虛。

C.做事迅速 但忽略小細節

做事敏捷而有效率的你，具備一心多用的能力，並因此而獲得誇獎。但因為過於追求高效率，而忽略了一些好的意見、還有思考的空間，但在時間緊迫的時候又常常怕細節的遺留而耽誤了時間。

D.眼界開闊 但不能隨心

喜歡以一種局外人的視覺去看待不同的事情，所以你經常比別人看得多、看得廣，在別人面前總能表現出優雅的一面。常常認為自己不夠好而努力遮掩自己的缺點，因此會勉強自己做不喜歡的事。

E.與眾不同 但有嚴重拖延症

你是一個很有自己想法的人，對事情有着自己獨特的見解，常常提出很特別的想法，因為為人幽默而受人喜歡；但自己本人是嚴重的拖延症患者，很容易把工作拖到最後一刻才完成。

F.非常有恒心 但不能分神

你是一個專心一致的人，做事從不半途而廢，只要開始了就一定會完成，會虛心的向人請教，但在此之前也會先做好功課。不過，過於專注和細緻，既不能分神，做事亦較慢，容易錯失機會。