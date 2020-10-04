6度角逐歌后失利！梁靜茹失眠：始終無法圓夢

《第31屆台灣金曲獎頒獎典禮》昨日曲終人散，有人歡喜有人愁，馬來西亞歌手梁靜茹第6次入圍金曲獎最佳女歌手獎但卻未能獲獎，唔少粉絲都戥佢心痛，而佢自己似乎都唔太好受，喺今日凌晨6點發文抒發感受，仲感嘆「始終無法圓我一個夢」…

梁靜茹喺社交網上載一張佢「得獎感言」嘅黃色紙仔，上面寫上多位要答謝嘅伯樂同同事等，又寫上「想敬每位堅強的女性，互相加油打氣緊緊擁抱」等字眼，並感慨留言：「握在手裏的小抄 始終無法圓一個夢...開場白感謝 本來是打算這樣說的：好開心終於終於終於可以站在台上 二十年來 我的圈內好朋友都拿過這一座金曲獎了 就剩下我...終於 ...（我以為我可以這樣把開場白延續說到這小抄....）」

發文一出，引來眾多粉絲前來安慰：「妳早就是我心中的歌后」、「靜茹你已超越歌后」

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