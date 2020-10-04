《福布斯》年度女星收入排行榜　蘇菲亞年賺3億登冠

國際財經雜誌《福布斯》（Forbes）公布2020年最高收入女星排行榜，結果美國電視界「性感女神」《摩登家庭》（Modern Family）女星蘇菲亞維嘉娜（Sofia Vergara）以3.35億港元榮登榜首成吸金女王！

據知48歲的蘇菲亞過去一年的主要收入來源，是來自她為才藝真人騷節目《全美一叮》（America’s Got Talent）擔任評判的酬勞。而僅次於蘇菲亞排第二位是荷里活著名女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie），她今年的總收入高達2.77億港元。而主要收入來源就是她獲邀請接拍漫威超級英雄大作《永恆族》（The Eternals）。至於第三位亦是超英片女星「神奇女俠」Gal Gadot，她今年的收入高達2.46億港元，其中有指她去年獲Netflix1.56億港元片酬邀請接拍新作《紅色通緝令》（Red Notice）。

至於今年打入十大女星收入排行榜的還包括Melissa McCarthy、梅麗史翠普（Meryl Streep）、Emily Blunt、妮歌潔曼（Nicole Kidman）、Elisabeth Moss以及維奧娜戴維絲（Viola Davis）等。

《福布斯》統計去年6月至今年6月一眾女星的收入來選出最高收入女星，據雜誌指十大女星今年收入的總和比去年下跌近20%，估計是受到疫情而影響整體收入。其中前年以及去年連續兩年成為最高收入女星之首的「黑寡婦」史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）今年就十大不入！