新片大玩形象！安妮希芙威惡毒女巫造型首曝光

荷里活著名女星安妮希芙威（Anne Hathaway）出名形象百變，她主演的新作《The Witches》繼續大玩形象，首輯預告片正式曝光。

為了飾演片中邪惡女巫，安妮可謂放棄靚樣，在片中騷光頭look之外仲扮埋老婦以及日本都市傳說的「裂口女」。十分恐怖！而她最拿手的魔法就是將小孩變成老鼠仔。

《The Witches》是改編自經典兒童文學《Charlie and the Chocolate Factory》（《朱古力獎門人》）名作家Roald Dahl的經典小說。電影由《阿甘正傳》（Forrest Gump）奧斯卡金像大導演羅拔湛米基斯（Robert Zemeckis）執導，並由《忘形水》（Shape of Water）金像大導哥連慕迪多奴（Guillermo del Toro）任監製及編劇。

《The Witches》早於90年代曾拍過電影一次，當年由安芝莉嘉侯絲頓（Anjelica Huston）主演。新版預計今個月22日先於影視收費網上架，之後就會在戲院上映。