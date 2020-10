新片大玩形象！安妮希芙威惡毒女巫造型首曝光

荷里活著名女星安妮希芙威(Anne Hathaway)出名形象百變,她主演的新作《The Witches》繼續大玩形象,首輯預告片正式曝光。

為了飾演片中邪惡女巫,安妮可謂放棄靚樣,在片中騷光頭look之外仲扮埋老婦以及日本都市傳說的「裂口女」。十分恐怖!而她最拿手的魔法就是將小孩變成老鼠仔。

《The Witches》是改編自經典兒童文學《Charlie and the Chocolate Factory》(《朱古力獎門人》)名作家Roald Dahl的經典小說。電影由《阿甘正傳》(Forrest Gump)奧斯卡金像大導演羅拔湛米基斯(Robert Zemeckis)執導,並由《忘形水》(Shape of Water)金像大導哥連慕迪多奴(Guillermo del Toro)任監製及編劇。

《The Witches》早於90年代曾拍過電影一次,當年由安芝莉嘉侯絲頓(Anjelica Huston)主演。新版預計今個月22日先於影視收費網上架,之後就會在戲院上映。