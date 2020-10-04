Ferrari Omologata 全新One-Off

基於客戶訴求，設計師考慮了無數可能，耗上兩年多時間，法拉利(Ferrari) 第10輛全新前置V12 One-Off超跑--Omologata，早前終於在Fiorano賽道火辣亮相。

Omologata是以擁有優異前中部車身布局比例的812 Superfast為基礎打造，不過設計團隊只是保留其原始的擋風玻璃及頭燈，其他部分則是特別為客人特別定制。包括特別開發Rosso Magma紅色專屬車色；為流暢車身線條表面加入凹凸有致的輪廓效果，同時進一步強化空氣動力學性能；起用較肩平的橢圓面罩，帶來觀感更寬廣的車頭造型；斜背上三條橫向水平線，帶來更低沉的尾部視覺效果，配上單尾燈設計更顯張力；突出的擾流板設計，有助增強車尾下壓力之餘，亦更見強悍動感。

全黑內飾配上採用真皮和Jeans Aunde面料組合的電光藍(Electric Blue)座椅及四點式賽車級安全帶，完美展現法拉利賽車基因。車門把手和中央控制區域等細節則採用曾見於法拉利250 LM及250 GTO等車型的錘紋漆效果。此外，引擎凸輪蓋、儀錶板和軚環上飾面，則採用上世紀50、60年代GT賽車通用的裂紋漆效果。