獲知竹內結子上吊死訊！木村拓哉傷心喊到眼朣

日本女星竹內結子9月27日在寓所上吊自殺身亡，終年40歲，她突然離世令藝能界大為震驚，不少藝人紛紛留言悼念。不過，曾與結子於2004年合演日劇《冰之驕子Pride》的木村拓哉，一直未有公開作出悼念，令人大感詫異。

木村與結子合演的日劇《冰之驕子Pride》，有兩場接吻戲被稱為「平成最美麗的接吻戲」，其後更傳出人有緋聞，引起木村嫂工藤靜香呷醋。之後兩人再合演劇集《A LIFE～心愛的人～》，是木村最合拍的女星，也被稱為黃金組合。好拍檔離世，木村又會無動於衷呢！

據報道，結子的死訊公開當天，木村正在東京郊外的校園拍攝特備劇《教場2》，飾演教官的他為了使頭髮變白及臉上添細小皺紋，早上8時前已到達現場，花近兩個小時化妝，因此他未知道結子已離世。此時，木村的工作人員已收到結子離世的消息，擔心木村獲知死訊後心情變差影響演出，強烈要求拍攝期間，不准將結子死訊告知木村，因此當天現場氣氛變得異常緊張。

拍攝完後，木村在社交網得知結子自殺消息，他睜開眼睛，身子動也不能動，似很震驚大受打擊。他曾於9月27日早上9時36分更新微博，但之後不再更新，直至9月30日才再留言，只寫上「專心拍攝!!」，顯示心情已平復。據聞木村在片場曾哭過，心情很壞，像心碎一樣，化妝師要為他的眼腫作出處理後才能出鏡。