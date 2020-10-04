求婚成功！Tyrese@天堂鳥宣布娶有米女友

男子組合天堂鳥（BOP）成員Tyrese（歐喬鋒）於今年6月被東網踢爆暗撻有米巨胸網紅Pumpkin Jenn，認愛後二人愈愛愈高調。今日Tyrese喺社交網宣布求婚成功，相中二人着上白色情侶裝，Tyrese Man爆抱起Jenn，十分甜蜜。而女方更大晒鑽戒，又透露被男友感動得喊到眼妝都花埋！

Tyrese就發表愛的宣言：「我想告訴你，從現在開始，無論你在外面多辛苦受了多少委屈，我們這個家永遠都是充滿着愛，是專屬給你幸福的地方，你以後的喜怒哀樂我都會在你身邊，你不用再擔心我會不會跑掉，我會不會不愛你，因為我心太窄了，只能容納一個人，我也把這個位置一早刻下你名字了，能讓你一直幸福也是我終生的目標。我也大個仔喇！想要在三十歲成家立業也是我人生一直以來的目標，謝謝你讓我成長，讓我認清自己，讓我找到方向找到成功。I Love you 」圈中好友包括陳凱琳、林奕匡、鄧佩儀、曾樂彤等都紛紛送上祝福。

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