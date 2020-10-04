叫黃建東主動追求　劉晨芝認有意思恨拍拖生仔

藝人劉晨芝今日為汽車中心開張活動擔任嘉賓，自認辣車手的她，笑言人大了就唔夠膽再揸「大膽車」：「細個揸車大膽啲，時速會開到百幾，依家唔會，自疫情之後覺得命仔緊要，乖啲、時刻遵守交通規則。」又指以前擁有兩部開篷跑車：「依家都想買番部跑車，但都係想買樓先。」

她預告之後會拍新歌MV，邀請好友黃建東擔任男主角，並勒令對方要於兩個多星期內激減15磅：「同咗佢講拍MV要正經啲，唔可以搞笑，叫佢減肥都係想佢上鏡靚仔啲！佢都好好，即刻節食、又去行山。（有親熱鏡頭？）少少啦！」

講到她跟黃建東友情非淺，早前男方更上心為她慶祝生日，記者打趣問關係何時升呢？有機會做情侶？她即時面紅兼冧笑：「咁就要佢主動畀多啲Hints我，我喺呢方面係比較白癡、愚鈍，做啲嘢令我感動。（佢係你杯茶？）某方面都係，佢會氹我笑、又關心我、陪住我，之前下巴有意外佢都有陪我去睇醫生。（有機會發展？）係啦！係啦！睇吓佢打唔打動到我。」當問到可Feel到黃建東對她有意思時，她再冧笑話：「唔識講！（渴望拍拖？）好渴望，仲渴望生仔添！但真係要搵啱人先得，要睇定啲先，唔會亂嚟。」

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