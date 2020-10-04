新劇畀自己80分　陸詩韻開到口想拍續集

藝人陸詩韻（Sharon）、張彥博、劉晨芝、陳約臨等出席汽車中心開張剪綵活動，其中大騷長腿的Sharon表示對車有一番研究，十多年前初入行就主持汽車節目，不過她笑言未有「資」力玩車：「都好想去到可以收藏車嘅呢個階段，有部車代步就已經好滿足。」

講到她有份主演的ViuTV新劇《熟女強人》正在熱播，她指若夜晚不是出街食飯，都會坐定定準時收睇：「呢套劇都係我有史以來最多戲份，所以都好緊張個成果，啱啱播出嘅第五集就喺屋企睇，畀自己個表現都有70、80分，淨番嗰啲分就留番拍續集，哈哈！如果有機會拍，我相信會拿捏得更好。（放聲氣想拍續集？）我覺得係要有嘅，大家都仲有好多空間去再調節，同埋女人劇係長做長有。」提到她於劇中三點式上陣「事業心重」，問到若開拍續集會減布演出？Sharon笑話可以再大膽啲，但就唔會為暴露而暴露。

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