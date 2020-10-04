美食婷：秋日滋潤要夠「油」

中秋剛過，代表入秋已好一段時間，秋日乾燥，這幾天起床，美食婷我都覺得皮膚繃繃緊，為了保持內外水嫩，除了勤敷臉膜和飲水外，還聽營亮健康營養中心註冊營養師黃翠萍（Frances）建議，選揀好油來吃，她指缺油原來好大件事，因為油脂和膽固醇是構成人體賀爾蒙的原料，長期缺油或脂肪，會影響賀爾蒙水平、情緒失衡、有可能導致內分泌失調，嚴重者甚至會月經失調。另外，亦有機會影響食物中脂溶性營養素吸收如維他命A、D、E和K、胡蘿蔔素、葉黃素、茄紅素等，搞到自己無晒營養。無油連條腸都變得乾涸，長期缺乏會可能導致便秘。

很多人成日以為煮食油好肥，減肥時戒油，其實Frances指只要識揀，食油對身體是有正面作用。如單元和多元不飽和脂肪有助降低血液中的壞膽固醇，維持心臟健康，大家選擇時，最緊要了解到各種油的不同脂肪酸成分比例，如一般植物性脂肪較高單元及多元不飽和脂肪，橄欖油、芥花籽油和粟米油都含有好的脂肪。但又要留意如橄欖油的飽和脂肪成分比芥花籽油和粟米油略高，所以唔可以界定邊款油最好，應不時轉換食油的種類。

有好油自然有壞油，若然攝取過量飽和脂肪和反式脂肪，會令血脂中的壞膽固醇和甘油三酸脂增加，增加患冠心病和中風的風險。動物性脂肪如牛油、豬油等有較高的飽和脂肪，原來在植物性脂肪內椰子油含91%飽和酸肪，棕櫚油亦有51%。除此之外，起酥油和經過加工處理的氫化植物油都含有反式脂肪，選購食物時可留意香港食安中心營養標籤條例，每100克或100毫升食品內含有≤0.3克反式脂肪可在營養標籤上顯示0克反式脂肪。大家除了留意營養標籤，還要了解是否有起酥油、氫化植物油等成分，看看是否有反式脂肪的含量。

曾有傳每日早上飲橄欖油可減肥，Frances指其實是謬誤。油分雖然在胃內消化時間較長，容易令人有飽足感而少食其他食物，使人感覺減少熱量攝取而可幫助減肥。但要留意油的熱量是相當高，如果一個女生早餐只飲200毫升橄欖油，已經攝取大約1,650卡路里，是女生每日所需的熱量。再加上午餐和晚餐攝取的熱量，分分鐘因減得加。

至於經常討論的千年油，又或是食油是否只能用一次等疑問，真相是食油用作高溫烹煮後，油的本質會改變，時間愈長改變愈大，會產生許多過氧化物質。過氧化物在身體會產生更多游離基，要知道游離基與慢性疾病有關，如增加患心臟病風險等；所以用完一次高溫煮食後，這些油是不能再用。