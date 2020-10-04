【男人40一支花】開工過生日　張彥博恨拍拖

藝人張彥博今日出席汽車中心開張剪綵活動，明日（5日）便踏入40歲的他，指生日會於工作中度過，正拍攝新劇《金宵大廈2》：「生日年年都有，都冇乜點安排。（轉字頭冇慶祝？）就係轉字頭先冇乜特別，係大個仔咗囉！都有生日願望嘅，希望大家可以開開心心，少啲紛爭。（唔想有個女朋友？）都想嘅，但隨緣啦！」

講到《金2》，張彥博大賣關子，絲毫都冇透露到劇情：「齋睇劇本都好期待，大家都好用心去演。（演員之間默契多咗？）唔只同演員，同靚寶（劇中黑貓）都係。」又笑言自陳山聰榮升爸爸後，到片場拍攝時都笑多咗：「仲有佢都係咁Fit，平時我哋一放完假就會脹咗，但佢係Keep到！」至於音樂方面，他透露手頭上已錄好3、4首歌，希望聖誕節有新歌推出。

他自爆最近購入代步車，為中風繼父擔任柴可夫司機，亦謂因疫情肆虐，有架代步車接載家人，比乘搭交通工具減低感染風險，相當有孝心！

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