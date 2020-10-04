【英國買樓】隔山買牛？英國置業4大陷阱

無論你是否移民，英國正值印花稅寬免期（至2021年3月31日），英國買樓，立時成了熱話。不過隔山買牛，問題多多，一不小心「中伏」隨時血本無歸。歸納經驗，英國買樓陷阱多集中在「一手樓」交易，以下是常見的4種陷阱：

（一）被冒充業主

英國不同香港，在英格蘭和威爾斯地區，英國物業及業主資料，都會被登記於網上的土地註冊系統（Land Registry），令不懷好意者有機會拿資料行騙，最常見是「放假盤」專騙訂金，隔山買牛最易受騙。如業主身處海外，匪徒甚至會冒充業主，上律師樓要求物業轉名，更試過去銀行把物業加按，騙錢後逃之夭夭，按揭由真業主埋單。

【破解方法】睇樓堅持親身現場睇，如真不行，至少要有經紀帶領睇視像，盡量仔細睇。如是海外業主，除小心保管個人證件，更建議在土地註冊系統登記埋免費警示服務（Land Registry Property Alert），若有改動也能即時獲知；當然若能辦理禁止業權更改（日後更改須由業主經律師提請）就最穩陣了。

（二）走數兼走佬

不少知名香港海外物業代理公司，都會在港舉辦「英國買樓收租」之類展銷會，會上明言有提供可觀的租金淨回報保證，又可免地租和管理費，甚至承諾數年後以售價略高10%的價錢回購物業，他們還免費提供律師代辦買賣合約，令你很安心購買。這些買樓收租項目，可以是住宅、酒店、辦公室、學生宿舍或護老院，發展商都擁有永久業權（Freehold）而買家只擁有租賃業權（Leasehold）。但過去就發生過，一兩年後物業的管理公司突然清盤，事後發展商逃避責任，香港海外物業代理公司又只拖廷，物業無法出租，承諾全成泡影。

【破解方法】買樓前必須了解清楚發展商背景和信譽，也要了解清楚具體合約內容、物業位置及環境，切勿盡信甚麼保證回報或回購，更別指望香港海外物業代理公司會承擔後果。如果發展商是上市公司，樓貴一般會較貴，但也較有保障。

（三）樓花貨不對辦

隔山買牛另一例子，是買家透過香港海外物業代理公司購買英國不同新物業，同樣當初承諾的租金淨回報沒兌現，事後更發現他購入的原來只是翻新（Refurbishment）物業，經買賣合約律師通知已完工付尾數的「樓花」豪華房屋，屋內裝修更完全爛尾。另外還有買家買入學生宿舍，事後獲管理公司通知單位未能租出，業主親身前往了解，才知真實單位大小原來「縮水」六成，想減租或蝕讓，卻給管理公司反對，因單位已交由管理公司負責，一切要經它同意。

【破解方法】還是那句，收樓務必要親身睇樓，即使是律師或物業代理，也不可盡相信。如向英國警方報案，也可能因「未有足夠證據顯示案件涉刑事成分」而不受理；若告上法庭追討，不但勝算不高，即使贏了但扣除訴訟費，也是所餘無幾。

（四）樓花爛尾

英國曾有大型發展商，在短短兩三年間連推廿個新盤，結果60%項目爛尾，其餘落成項目，租金回報也遠不及承諾的10厘。更曾有買家買入酒店樓花項目，認購的是特大派對房，酒店落成後嘗試入住自己的房，卻發現該房間根本不存在。

【破解方法】首先是便宜莫貪，真正「超筍盤」其實絕少會出現海外買家眼前，如用回報率高達10至20厘作賣點，已超合理水平，很有可疑。如發展商在收樓前要求首期多於35%，代表發展商可能要靠買家首期作資金繼續建樓，故此爛尾機會更大，要加倍留神。