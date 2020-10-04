吳孟達復工做「三叔」Chok到爆

藝人吳孟達近日與「港產陀飛輪」萬希泉合作，推出以太陽為主題的陀飛輪腕錶，更以自己的代表角色「三叔」作為靈感，取名「三叔陀飛輪」，以紀念他從影近50年。早前他為腕錶拍攝宣傳照，以多套西裝上陣兼大擺「Chok樣」，大走型格路線。講到一改搞笑形象，他笑言：「我時常於電影中飾演市井小人物角色，這次穿起西裝，也像一個做生意的成功人士。」他續指受疫情影響，內地的工作已延遲了半年以上，如今終於復工，當中包括電影及廣告拍攝，更會首次嘗試內地流行的直播帶貨。

而在拍攝宣傳照當日，萬希泉創辦人沈慧林（William）及其父親亦有到攝影棚探班，並一同拍照留念。William表示因父親跟吳孟達分屬好友，加上因疫情關係多了時間見面交流，故促成今次合作，他表示：「達哥演出的電影帶給觀眾無限歡樂，就如陽光般帶給人們歡樂及朝氣。尤其如今疫情肆虐，更需要歡樂正能量。」

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