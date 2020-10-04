《C9特工》劇透：小嬌同B3絕交　設局伏擊A5

第十一集 (10/05)

小嬌（高海寧飾）對連勝出手狠辣，B3（黎諾懿飾）稱因她解除了家庭的後顧之憂。小嬌偷偷返家取衣服，留下提示字條及戒指。小嬌設局伏擊A5（李璧琦飾），但仍讓她逃掉。小嬌責怪B3的舉動破壞其婚姻及朋友間的信任，聲言二人以後不再是朋友。身邊人的經歷，讓大勁（馬國明飾）開始明白小嬌隱瞞特工身份的隱衷。大翹（朱敏瀚飾）本來要處理大勁的婚照，卻只顧對羅娜（簡淑兒飾）伸出援手，還為求跟羅娜多些時間相處而說謊。大勁責罵大翹，大翹反過來着大勁找小嬌回來。大勁前往咖啡店，遇上B3……

第十二集 (10/06)

小嬌與B3被委派去要挾幾個黑道人物，以查出A5的行蹤，其中一人正是曾派人擄走大翹、羅娜的劉主席。投票當日，劉主席命人打劫烘焙工房，大翹跟蹤劫匪卻被發現，被置於車尾箱。兩個蒙面人突然出現向劉主席埋手，並救出大翹。Betty懷疑志伸（曾航生飾）與助理有染，大勁為她前往議員辦事處，要向志伸問清楚。A5被各界封殺，決定要與B3等正面衝突，更直接向B3注射病毒。大勁擔心小嬌安全，他趕到事故現場，期間手機響起……

第十三集 (10/07)

鐵手領人到醫院刺殺B3，S Man帶B3離開，還稱是時候要與A5來個了斷。Betty（楊卓娜飾）着大勁相伴往拜月老石，以增強姻緣，還擲銀向神靈祈福，最終大勁用小嬌傳授之法，擲銀成功。Betty大讚月老石靈驗，大勁為求小嬌回家，再往祈福。A5等與小嬌三人展開槍戰，當S Man與A5在遊艇搏鬥，B3引爆船上炸彈。小嬌取走A5手機進行破解，並匯報爆炸現場找不到A5屍體。大勁聞說小嬌曾在柴灣街市出現，他遂前往尋找……

第十四集 (10/08)

小嬌猜測黑洞組織將派人搶走病毒，並循此追查A5下落。大翹要求B3為羅娜解決難題，B3答應教他自行處理……B3為大翹帶來下一步特訓，要他走近黑洞人物冷面以套取資料，大翹行動後嚇破膽，並放棄特訓。但當得到羅娜的感謝後，大翹再主動找B3訓練他。Betty跟志伸的婚事落空，與大勁一同喝酒，清麗翌日登門看見二人，向家人報稱二人復合。大翹再次執行任務，聽從B3指令要取走培植箱內的病毒，卻意外觸發炸彈裝置……

第十五集 (10/09)

B3建議讓大翹加入特工行列，小嬌卻表明會於任務後退出。大翹得悉B3是特工後感雀躍，還主動請纓加入。小嬌偶遇大勁，各自說出心底話，小嬌希望大勁暫時遠離她，以保障高家安全。大勁開始物色新居，期待小嬌回來重新開始。大翹在羅娜的追求者面前「宣示主權」，隨時被控傷人，羅娜要大翹隨她同往道歉，大翹卻拒絕。A5要挾香港政府，稱會在鬧市散播病毒，小嬌分析A5下手地點，鎖定某大商場……同一時間，有A5手下擄走希朗。

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