鄭俊弘過大禮！何雁詩爆阿爸勁滿意　蔡思貝感動到喊

歌手何雁詩將於11月7日和鄭俊弘（Fred）在港簽字結婚及擺酒，今日準新郎聯同何雁詩的好姊妹陳瀅、蔡思貝、賴慰玲等人到女家過大禮。陳瀅於限時動態中開心分享喜悅，見女家牆身貼有大「囍」字、吊燈又掛上寫有一對新人名字的喜慶裝飾，而何雁詩及Fred均盛裝上陣，與眾人High爆拋高喜餅！

何雁詩接受訪問時表示：「過大禮過程成兩個鐘，都好開心呀，雖然我同Fred較西化，但阿爸、阿媽係好傳統嘅人，所以做足儀式，仲請埋大妗姐嚟講恭喜說話。」她說收到Fred所送的鮑魚、花膠、冬菇等海味外，還有椰子、嫁女餅、金豬鏈及龍鳳鈪，她又爆：「阿爸好滿意Fred啲禮物，仲話養咗我咁多年，終於有咁多禮物收！（你有冇開心到喊？）我冇，但蔡思貝就感動到喊，我都祝佢快啲結婚。班姊妹玩得好開心，佢哋不停搶嫁女餅，祝我連生貴子。（Fred使咗幾多錢？）我唔知呀，我都想知，只見佢簽支票咋。」

問到婚宴愈來愈近，心情可愈來愈緊張？她說：「都開始緊張，因為疫情關係，我同Fred有好多嘢要傾，要set定Plan A同Plan B！（可心急生BB？）順其自然，我同Fred都鍾意小朋友。」

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