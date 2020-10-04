本日日本：去Parco買人手刺繡吉卜力服裝

作為日本最著名的動畫工作室之一、曾先後推出《幽靈公主》、《千與千尋》、《哈爾移動城堡》、《崖上的波兒》和《風起了》等多套經典作品的吉卜力工作室（Studio Ghibli），旗下作品的動畫人物廣受歡迎，Fans們除了掃精品外，也不會錯過衣服系列，因為顏色配搭和手工都很精美。即日起連鎖時裝大樓Parco內的Port Parco及全日本Parco特別會場內也可以找到吉卜力衣服的蹤影，因為會有名為Studio Ghibli no Ano Fuku的期間限定店舖將進駐！品牌是由Ano Fuku及吉卜力工作室合作設立，產品特色是衫上的卡通公仔刺繡是以人手一針一針地縫上去，每件都獨一無二，表現出吉卜力的世界觀。Pop-up Store第一彈由即日起至10月15日於池袋Parco舉行，之後在全日本各Parco巡迴開店。

巡迴開店日期：

2020年即日至10月15日：池袋PARCO本館 1F

2020年12月1日至15日：名古屋PARCO東館B1F

2021年2月1日至15日：福岡PARCO本館 1F

2021年3月1日至15日：静岡PARCO 1F

2021年4月1日至15日：渋谷PARCO 4F