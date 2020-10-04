海賊迷必搶　聖誕聯名彩妝　　

距離聖誕節雖仍有兩個多月，但shu uemura已搶先推出聯名彩妝系列（合作網店優先在10月9日晚上9時發售，全線專門店及專櫃於10月20日上架）。（互聯網）

雖然現在是10月，距離聖誕節還有兩個多月，但不少品牌已經搶閘公布聖誕系列。好似shu uemura就率先找來紅遍全世界的日本動畫《ONE PIECE海賊王》合作推出

聯名彩妝系列，實行透過賣萌打動一眾粉絲的歡心。

今回聯名絕對會引起海賊迷暴動，皆因系列中無論是眼影組合、限量唇膏、粉底刷、化妝掃組合、睫毛夾及或全能潔顏油等，都在包裝計上加入一眾經典角色如路飛、娜美、索柏等的靚靚圖案，試問死忠鐵粉們又怎會忍得住不收藏？尤其是眼影組合不但包裝靚，更齊合了十種迷人色調和多種質感，能輕易搭配出不同風格的節日眼妝。

而全新無色限唇膏亦同樣吸引，更用上角色的密技去命名色號，例如路飛的「Gum-Gum Pistol」、「Gear 4」和「Gum-Gum Gatling」；娜美的「Charge」以及索柏的密技「Rumble Ball」、「Kung Fu Punch」、「Roseo Metal」和「Jumping Point」等，每一個名稱都讓人聯想起動畫中的名場面。加上其他同步登場的塑顏立體光影粉餅、黃金琥珀潔顏油、武士刀眉筆、petal 55粉底掃、wanted金色睫毛夾等，讓人移不開視線，乖乖課金入手。