高CP值Staycation　主題住宿好夠Fun

唔知大家有無趁呢幾日連假同閨密好友嚟個長假Staycation，無都唔緊要，因為有酒店推出主題住宿，仲包一啲別具心思嘅精彩項目，好似華麗主題限定晚宴、專業攝影師拍攝服務等，最盞係Package價錢差不多等同晚餐價，換句話說即Free咗間房同其他項目，抵得嚟，仲帶來難得體驗，無論係慶祝紀念日抑或想擁有別開生面嘅獨特體驗都無難度。

閨密必試

位於旺角東嘅帝京酒店由即日起至10月31日期間推出特定日子嘅「K.O.L = Kitten of LOVE食住玩之夜住宿計劃」，包一晚客房之餘，仲可於寬敞嘅宴會廳參加MEOW MEOW華麗主題限定晚宴（原價HK$1,076），盛宴除可品嘗日本美饌主菜一客、海鮮及刺身拼盤外，還可以無限量享用沙律、前菜、壽司及多款PAUL & JOE主題甜品，場內特設貓咪主題自拍區，大家可以即場化身扮演小貓咪賣萌，記得拍片上傳至社交平台參加官方有獎遊戲，即有機會贏取酒店住宿或豐富獎賞，與閨密來一趟與別不同嘅用餐享樂體驗。

慶祝最啱

如果巴絲打想擁有一個不同形式嘅紀念日，香港JW萬豪酒店由即日起至12月30日期間（需於7天前預訂）推出嘅「CELEBRATE@JW住宿優惠」或許係你杯茶。優惠包客房一晚、兩位早餐、兩位用下午茶套餐（或HK$500餐飲禮券於入住期間或住宿後一個月內享用）及客房繽紛布置，最正係包專業攝影師1小時拍攝服務連30張相片（或免費Moët & Chandon香檳一瓶及33支玫瑰花花束），慶祝啱晒！