吳業坤Zpecial合作　當做音樂實驗

歌手吳業坤近日推出音樂節目，跟不同歌手Crossover擦出新火花，繼謝雅兒及馮允謙之後，吳業坤親邀樂隊Zpecial擔任嘉賓，將新歌《原始心態》改編合唱，Zpecial主音Eddy笑言首次與作有點尷尬，所以要交流多些︰「今次將我哋Zpecial玩開嘅電子元素放入去《原》，當一個音樂實驗咁嚟展現我哋把聲。」

吳業坤對新改編的《原》大讚︰「自己好鍾意新嘗試，所以呢個音樂節目係一個可持續發展嘅Project，當中又可以互相認識大家嘅Fans，咁樣嘅資源分享係好事嚟。」可會Rock得起加入樂隊做第五位成員？吳業坤抵死笑言︰「入去我做咩好？唔得呀﹗唔好搞我，我係獨行俠嚟㗎！好寸㗎！但暫時都未寸親佢哋嘅。」話口未完，問到Zpecial之後出新歌會可邀請番坤坤合作？吳業坤即搶答︰「我唔得閒喎！但係唔得閒我都會做嘅！」Zpecial當下即鬆一口氣，最後吳業坤還大賣關子指下次會跟一隊女子樂隊Crossover，希望為Fans帶來更多新鮮感。

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