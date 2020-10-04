走出分手陰霾！紅豆餅女神晒火辣比堅尼勁震撼

通常父母開舖頭做生意，作為仔女嘅一得閒肯定會去幫手，幫輕父母工作負擔，做個孝順仔孝順女，台灣網紅閃亮亮都唔例外，佢媽媽喺台中開咗間好出名嘅爆漿紅豆餅店，閃亮亮因為幫媽媽手賣紅豆餅而意外爆紅，擁有甜美樣子同Big爆身材嘅佢，俘虜咗一眾宅男嘅心，畀網民封為「紅豆餅女神」。

閃亮亮升呢做網紅後，喺2018年同網紅黃包包拍拖，之後仲唔小心有性愛床片流出，雖然當時網民鬧黃包包冇好好保護女友，甚至可能故意將床片外洩，但係閃亮亮就力撐話唔事實唔係咁囉，仲一齊度過難關。不過喺今年年初，佢承認已經同黃包包分咗手，回復單身之後，閃亮亮剪咗一個清爽短髮示人，一改性感作風，打扮相對密實，沉寂一段時間之後，佢最近又「重新出發」，喺社交網大晒爆乳床照，同埋火辣比堅尼，令到粉絲們都相當震撼添，紛紛希望佢以後可以多啲派福利咁話！

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