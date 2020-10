早幾年興起一股日本威士忌熱潮,到現時為止,依然被炒至高價,其中一款威士忌正是北海道的品牌余市,這個品牌曾於一本雜誌的國際評審中獲獎,2001年被選為「BEST OF THE BEST」、2008年被選為「最佳單一純麥威士忌」等,國際知名。可惜品牌於2015年宣布停產,這個消息令品牌出品的威士忌價格高企不下,如由The Scotch Malt Whisky Society於2002年入瓶的Yoichi 1986 16 Year Old, SMWS 116.1,一瓶價值達5,000英鎊(HK$49,216)。另一瓶Yoichi 1987 18 Year Old, SMWS 116.9,2007年得到 Malt Maniacs的Ultra Premium項目的Supreme Warped Cask Award,價值約4,000英鎊(HK$39,373)。