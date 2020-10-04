徐冬冬分手照行孖咇　尹子維贈570萬別墅箍煲

有「網絡大電影一姐」之稱的內地女星徐冬冬，和影星尹子維的關係反覆，由宣布拍拖，並到美國拜會尹母胡燕妮，但未幾又被拍得兩人街頭吵大鑊，關係跌入冰點，及後尹子維以一招湯底藏鑽戒來求婚，但事隔幾個月後，突然由「婚」變「分」，雙方宣布分手，曾有傳分手是女方迫婚所致，但遭徐冬冬一口否認。

尹子維和徐冬冬分手後互稱是好朋友，但仍藕斷絲連，除了因工作關係，會不時保持聯絡外，徐冬冬曾承認「分後同居」。因在今年三月她和尹子維被拍得在北京的購物中心購物，之後由她駕車齊齊返回住所，事後她說其實兩人是同住一個小區，並非同住一室。今年八月兩人被拍得在北京的機場雙雙現身，她事後發文例牌稱是好朋友，但承認雙方「很舒服地相處着」。

樓高四層睇海景

近日內地房地產界傳出，尹子維在寧波東海某影城附近，一擲500萬人民幣（港幣約570萬）元，買下一間海景別墅，該別墅樓高四層，面積約9,960平方呎，花園面積4,270平方呎。據知尹子維原來想跟徐冬冬復合，有見女方冬近年常在江浙一帶拍戲，為了她收工後有舒適的地方休息，故出招別墅贈佳人，能否復合成功仍是未知之數，而尹子維和徐冬冬都未有回覆。

另外，因疫情關係，內地網絡電影幾乎全取替院線電影，在最近出爐的「2020年網絡電影十大票房號召力演員榜單」中，首位是趙文卓，佔第三位的徐冬冬是唯一上榜的女星，其主演的網大票房超過1.5億人民幣（港幣約1.7億）。

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