菊梓喬畀黐線男友激到窒息　甄詠珊無辜被EX鬧一餐

一名台灣女性在網上哭訴被男友分手，只是因為一起吃麵時意外加了芫荽，引發熱議。圈中藝人又有冇遇過男友、女友或前度，最無理取鬧或無聊嘅經歷呢？

「星夢一姐」菊梓喬（Hana）曾經遇過一個無理取鬧的男朋友，她說：「嗰個人好double standard（雙重標準），佢要求你做嘅嘢，佢自己唔做，我就覺得好荒謬！例如佢自己返到屋企，佢唔會話畀你聽嘅，但你返到屋企，你唔話畀佢聽，佢就會鬧爆你，乜嘢都係！如果佢自己出去同朋友食飯或者做咩，可以唔使講嘅，冇影都得嘅，但掉番轉你同朋友食飯，你冇話畀佢聽，佢就會發癲、鬧到黐線！佢嗰隻大男人係好無理取鬧，好怕double standard嘅人，荒謬到點解可以咁，我係一個唔會管束男朋友嘅人，亦唔會刻意去check佢任何嘢，我覺得兩個人相處最重要係舒服囉，但佢會掉轉管住你，我覺得好窒息。」

女星甄詠珊大爆與一個EX的經歷，她說：「當時佢揸車去一個地方我哋冇去過嘅地方，所以我哋要用導航，我喺隔籬開住個導航，一面講畀佢知點行，後面仲坐住我哋啲朋友，中間有段時間，唔知個導航係咪接收得唔好，行錯咗條路，跟住佢就鬧我囉，指住我嚟鬧，好粗暴！好無理，當時我覺得點解關我事呢？好似我做咗啲咩咁，一路鬧到去目的地，都有成十幾廿分鐘車程，事後個朋友都問番我，點解個導航錯都鬧你嘅。」

女星黃榕也曾有個無理男友：「以前我好鍾影相，試過同一個甫士，放咗十幾張相到社交平台，不過冇性感、冇長腿喎，但我男友就鬧我，點解成日放咁多張、同一個款式嘅相上網，之後仲嬲咗我，我解釋話唔同動作，有叉腰、托腮係唔同款㗎，佢咁樣管住我放相，我覺得佢好無理取鬧！」

蔡嘉欣曾經有個保守男友，她說：「以前10幾歲做model時，當時嘅男朋友好緊張我工作上嘅衣着，有次工作我要着件Tube dress，其實我覺得都頗為保守，只係一條露膊頭嘅裙，加上自己身材又冇咩睇頭。但係當時男朋友就十分之介意，仲因此提過分手，不過佢只係晦氣說話。」

ViuTV小花張凱娸（KiKi）笑言曾與男友因玩遊戲「狼人殺」而鬧交：「有次我哋玩狼人殺，嗰Round我做狼人自殺，點知女巫冇救到，之後我就同佢因為女巫應唔應該救人呢樣嘢，而嗌咗一場大交。我覺得遊戲規矩係救人比較好，佢就覺得人哋點玩有自己嘅自由，當時大家都太認真，但依家諗番起其實好無聊。」

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