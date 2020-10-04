同馬德鐘傾唔停！唐詩詠掛住追星唔見銀包

藝人唐詩詠為無綫新劇《我家無難事》開工，拍攝一場拯救「偶像」馬德鐘的戲份，為劇中二人的感情線揭開序幕。詩詠一直恨與馬德鐘合作，笑指沒想到首日開工二人已有默契，不用花太多時間磨合，加上有共同話題，例如素食、做運動，不用埋位時更加講不停。馬德鐘亦指開工一星期，與一眾演員相處愉快。

追星追住架車跑

談到追星經驗，詩詠透露年幼時非常喜歡四大天王，曾於小學階段陪過朋友追星：「有次喺商場見到郭富城，之後個朋友突然大叫『追』，我就跟住佢追住架車跑，結果銀包都唔見埋，之後我決定唔再陪佢嘞！」提到日前上載愛貓流淚照，詩詠表示愛貓接受絕育手術，但當日有事未能相伴，結果愛貓以爲自己被遺棄：「我爸爸陪住佢，但佢全程都好嬲，本來諗住返去氹番佢，點知佢見到我又唔嬲喎！」

催吳卓羲結婚

與兒子馬在驤合作拍劇的馬德鐘，對於老友林峯近日榮升爸爸，他笑說：「有見過相，第時應該會好高，個樣兩個都似。依家成班朋友都成家立室，有晒小朋友，係我個仔太大啫！（仲差邊個未結婚？）吳卓羲囉！依家佢大咗會定性，又事業有成，應該好快。」

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