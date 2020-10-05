吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午5時至7時

宜：嫁娶、移居、拜師

忌：裁衣、出行、移靈

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：3、4、8、9

幸運顏色：藍

生肖指數 是日吉星：猴

鼠：→ 腦筋轉得快，創新想法多，但不易實行。雖然有異性緣，但多是無花果。

牛：↑ 愛情運在晚間開始上升，揀一個好的地方，將愛意悉數傳達給對方吧！

虎：↓ 心情起了變化，感到情緒不安，而且今天格外容易和別人有無謂的爭執。

兔：→ 凡事都經一事長一智，只要肯變通，就能輕輕鬆鬆應付眼前無數的挑戰。

龍：→ 沒有別人的督促，突然鬆懈下來；小貼士是任何時候都不可掉以輕心。

蛇：↓ 別因一時貪睡而誤了重要事情或約會，損失可不是金錢能夠計算的。

馬：→ 認真想想家庭對你的意義，別逃避應負的責任，這樣才會值得別人的尊重。

羊：→ 晚上的愛情運偏低，好不容易設計的旅遊計劃宣告破滅，使你感到失望。

猴：★ 身邊朋友給你的關心讓你大為感動，不妨將這樣的心情用紙筆記錄下來。

雞：↑ 工作上沒有多大的好運，但若能集體行動，發揮團隊精神，運氣可提升。

狗：→ 多熱心公益活動能增運；聆聽別人困難，真誠態度是維繫友誼重要因素。

豬：↓ 是日沖煞，多注意自己的健康，均衡飲食和作息定時，對身體極為重要。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌

十二星座 是日運程

白羊：人氣稍遜，若與伴侶、家人或共事者等發生意見分歧，放鬆一點，有助保持平穩。

金牛：精神及體能稍遜，工作壓力或較明顯，文書、傳訊、交易及溝通等宜多加注意。

雙子：人緣、社交及財運稍遜，開支或會較大，處理重大財務，宜多尋意見及多加思量。

巨蟹：人氣及情緒略為不穩，公事、家事或感情事等或較費心，宜與親信分擔身心壓力。

獅子：身心狀態稍遜，職場人事問題或會較頻，多休息及放鬆助提升集中精神及戰鬥力。

處女：家事、人事、感情或財政等或較費心神，保持耐性多予協調，可助各方事態發展。

天秤：人氣及情緒略為不穩，處理重大的感情、事業或家事前，宜保持正面，再三思量。

天蠍：身心狀態稍遜，辭令及溝通力不穩，工作壓力或會較大，嘗試放鬆可助維持表現。

人馬：社交、旅遊、約會及家庭等開支或較大，宜多加節約。工作運稍佳，利開單簽約。

山羊：人氣及情緒稍遜，家庭、職場或感情等變動或會較頻，但人緣較佳，宜多尋意見。

水瓶：體能略為不穩，工作時宜多注意文書、傳訊等工序。善用公餘多休息，有助回氣。

雙魚：財運稍遜，社交、約會及家庭開支或較大宜多節約，及小心處理人事與金錢事宜。

預測：本周大市，交投氣氛將較反覆不安，反應或較淡靜。