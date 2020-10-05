《踩過界2》有得留低！朱智賢復出「洗樓」試水溫

無綫小花朱智賢（Ashley）自今年4月被爆與人夫黎振燁玩「不倫戀」後形象插水，隨即被無綫雪藏，原本有份主持的《東張西望》亦要被「消失」三個月。有傳無綫一直有觀察外界對她的反應，以決定其回歸幕前的日期，但等了三個月又三個月，Ashley仍然復工無期，距今已半年時間，只偶爾見她於社交網分享行山或運動的相片。

雖然有關Ashley的復工日期，無綫仍未有定案，但她有份演出的新劇《踩過界2》將於11月播出，當中演出的單元故事「男女癡呆案」未有被刪走，看來公司未有趕盡殺絕，留給她一個放生機會！據無綫中人稱，《踩2》劇的演出好讓Ashley復出前試水溫。

雪藏至今日子難過，Ashley一直擔憂前途，但據知男友謝東閔在這段時間送上無比關懷，助她走出陰霾，令到閉門思過的她重新振作，決定善用時間助人自助，早前趁中秋節便與一班志同道合的義工到屋邨「洗樓」派月餅及物資，為獨居長者及低收入家庭送上關懷。有街坊發現這位《東張》小花貼地做義工，不禁有點愕然。派物資期間，Ashley放低身段，捧着一箱箱物資、逐家逐戶敲門派送，又與長者及小朋友傾偈，街坊們都對她另眼相看！記者事後致電向她了解，但她未有回覆。

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