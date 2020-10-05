東方日報C1：《福布斯》最高收入女星　蘇菲亞維嘉娜登頂

新冠肺炎重挫下，吸金力一樣受影響！美國財經雜誌《福布斯》（Forbes）公布2020年度最高收入女星排行榜，以真人騷《全美一叮》評判蘇菲亞維嘉娜（Sofia Vergara）「叮」出「錢途」，以年收入約3.35億港元榮登榜首稱霸，但比去年度的冠軍「黑寡婦」史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johanson）賺少逾億。而史嘉娜因受疫情影響致電影延期上映零分紅，今年十大不入被「叮」走！

今年48歲的蘇菲亞憑《摩登家庭》角色深入民心，她於今年度的《福布斯》最高收入女星排行榜成為吸金女王，去年6月至今年6月大賺約3.35億港元，主要收入來源是為才藝真人騷節目《全美一叮》（America's Got Talent）擔任評判的酬勞。雜誌估計蘇菲亞拍攝一季《全美一叮》可以賺取約7,800萬港元，而她在今年初迎來大結局的《摩登家庭》，一集劇酬約390萬港元。

吸金力跌排位升

因為新冠肺炎疫情關係，十大女星今年度收入的總和比去年度下跌近20%。其實蘇菲亞去年度賺得更多，有約3.44億港元收入，是《福布斯》去年度最高收入女星排行榜亞軍。相反去年度賺約4.37億港元成為冠軍的史嘉娜，今年度十大不入。

今年度第二位是安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie），總收入約2.77億港元，主要是來自漫威超級英雄電影《永恆族》（The Eternals）的片酬。第三位則是DC超級英雄「神奇女俠」Gal Gadot，總收入約2.46億港元，據稱她去年曾收串流平台Netflix約1.56億港元片酬，接拍新作《紅色通緝令》（Red Notice）。

妮歌梅姨轉型保「錢途」

至於女星收入排行榜的第四位至第十位，依次是諧星Melissa McCarthy，賺約1.95億港元；老牌影后梅麗史翠普（Meryl Streep），賺約1.87億港元；《無聲絕境》（A Quite Place）系列女星Emily Blunt，賺約1.76億港元；妮歌潔曼（Nicole Kidman），賺約1.72億港元； 電視劇《醫人當自強》（Grey's Anatomy）女星Ellen Pompeo，賺約1.48億港元；電視劇《侍女》（The Handmaid's Tale）女星Elisabeth Moss，賺約1.25億港元；《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad） 女星維奧娜戴維絲（Viola Davis），賺約1.21億港元。今年度榜上大部分都是視星，而梅姨與妮歌兩個影星轉型拍劇《小謊言》（Big Little Lies），順利保住收入，可見疫情下視星所受衝擊比影星要少。

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