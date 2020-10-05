林雅詩街頭遇小偷　10秒唔見鑽石手鏈

女星林雅詩自爆被劫！昨晚（4日）林雅詩網晒獨照，相中見她右手手臂、腋下對下的位置瘀青一片，她留言說返公司途中因藥力發作問題，精神麻麻，期間有人上前撞她，十秒間其鑽石手鏈丟失。她留言：「今日作病，手痛頸痛之下，返公司時，可能食咗藥，突然被人迎面撞倒，10秒下發現唔見咗條鑽石手鏈，已經立即返轉頭搵，也有好心人話我知，10秒返轉頭，已經冇咗？被人撞到手同腳，有心定冇意？社會環境真的令人心痛。」不少網友留言安慰，指她人身安全冇問題已很好，當是破財當災。

林雅詩回覆東網時說：「今日我唔舒服 ，食咗藥暈吓暈吓，喺街行緊時，有人迎面撞埋嚟，其實我覺得佢有少少特登，但冇理繼續行，點知行行下Feel到隻手少咗啲嘢，先發現條鑽石手鏈唔見咗，即時沿路行番去搵，但已經搵唔番。（條鏈幾錢？）5位數，好肉痛！（報警？）唔會啦，當破財擋災，呢排自己都會小心啲，唔會戴貴重飾物出街。」

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