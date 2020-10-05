拍戲搞到周身傷！鍾欣潼晒片懷緬未有蜈蚣疤

女星鍾欣潼（阿嬌）早前在酒店撞爆眉骨而縫了百多針，雖然留下了一條長長的蜈蚣疤痕，幸好可以用遮瑕膏掩蓋。日前阿嬌網晒做運動短片，並留言說早前因不小心，致額頭多了一個「小夥伴」（疤痕），現在已正常投入工作了。她說在受傷前，因看到不少留言嚷着要她減肥，所以當時她常常做運動，但現在要聽從醫生意見，要傷勢徹底康復才能做運動：「所以允許我再『偷懶』一段時間啊！」

阿嬌網晒的做運動短片，是受傷前所拍下的，她說：「今天來發一個以前的庫存，那時候額頭上的『小夥伴』還未到訪，那時的我還是長頭髮。」

片中阿嬌說因拍戲關係常常受傷，醫生曾叫她要多做運動以鞏固骨骼，又說雙腳踝曾扭傷，所以到健身室不能使用跑步機，改用踏步機來跑步。不少網民指受傷前的阿嬌無論身形及面龐非常圓潤，跟傷後比較明顯消瘦外，更留言大讚她十分堅強「她真的是一個經歷了大風大浪還是美的歲月靜好的女人，內心真的不是一般的強大」、「360度無死角」、「素顏皮膚狀態都那麼好，不愧是我心中的女神」

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