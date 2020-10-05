Army要留意！BT21居家小植物　

不少人都會在家居或辦公枱上放一些綠色植物，美化環境的同時對空氣和眼睛都有好處，但對於一些「植物殺手」來說，的確是種仙人掌都有可能種死的，難道就沒有又方便又易栽種的居家小植物嗎？

機會來了！最近BT21推出了一款「BT21 Green Toy」，名副其實在玩具裏栽種植物。每個角色都是一個盆栽過濾器，並已提供肥料、隨機種子、沙石、小勺子和使用說明手冊。使用的方法也非常簡單，把盆栽過濾器插入水中，然後把種子放到小盆栽上，再以沙石覆蓋即完成。等待2至3周種子就會發芽，插入水中的部分亦分別會有Great、Good、Bad三個刻度，提醒使用者加水。定期清除雜草和用肥料栽種，小植物就可以快高長大啦！