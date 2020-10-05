里奧仔超模舊愛與《光豬舞壯士》男星結婚

曾與荷里活男神里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）拍過拖的德國超模Toni Garrn結婚喇！

現年28歲的Toni昨日於社交網貼結婚咀嘴照宣布與30歲英國男星Alex Pettyfer結婚。她留言說：「依家你真係可以叫我做老婆仔❤️。」而Alex亦貼同一照片並留言：「Pettyfer先生與太太。」Toni透露二人於上周五結婚。二人去年平安夜於社交網貼相宣布訂婚。二人去年2月出席完艾頓莊（Elton John）舉辦的奧斯卡慶功派對後撻着。而在與Toni拍拖之前，Alex亦與貓王皮禮士利（Elvis Presley）外孫女Riley Keough於2012年訂過婚。至於Toni於2013年與里奧仔拍拖年半，之後與NBA球星Chandler Parsons拍拖。

童星出身的Alex Pettyfer於2006年憑《旋風特務》（Stormbreaker）走紅，後來亦接拍過多部荷里活片包括《光豬舞壯士》（Magic Mike）以及《關鍵第4號》（I Am Number Four）等。