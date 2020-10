得獎調酒師現製創藝滋味

近年好興飲雞尾酒,因而令唔少高手藝富創意嘅調酒師彈起,最近不約而同有兩間酒吧請來得獎知名調酒師任客席調酒師,帶來期間限定的特色好滋味。

粉紅味力 只此一日

位於紅磡五星酒店內的Red Sugar酒吧將於10月9日晚上7時至11時,請來世界冠軍級的國際知名調酒師Antonio Lai,與酒吧首席調酒師Simon Kong合作,為「粉紅十月」推出只此一日的Drink Pink活動,加入創意,調混出4款粉紅雞尾酒,分別是Think Pink、Pink Is In The Air、All Clear、el Pecho,這幾款粉紅雞尾酒的10%銷售額更會捐予香港乳癌基金會。此外,Antonio亦會於當日下午2時30分至3時30分舉行Cocktail Masterclass,由大師揭開調混粉紅雞尾酒的奧秘,參加者學習之餘,亦可到酒店天台花園品嘗幾款自家特調粉紅雞尾酒呢!

星級大師 味蕾探索

由英國名廚Simon Rogan創辦的Roganic Hong Kong將於10月8日起的指定日子,請來多名本地得獎調酒師與行政總廚Oli Marlow和總廚Ash Salmon合作,推出米芝蓮星級美食(Craft)與精美雞尾酒(Spirit)雙結合的「Craft & Spirit」餐飲系列,當中的客席調酒師系列由本地著名地下酒吧The Diplomat的創辦人之一兼首席調酒師John Nugent為活動打頭陣,之後有酒店酒吧總監的Arkadiusz Rybak、榮獲2020年Asia's 50 Best Bars第3位的酒吧主理人Jay Khan等。每位客席調酒師將於指定日子坐鎮,向大家展示一款非酒精飲品及兩款雞尾酒,只此一晚以單點的方式供應,讓大師級調酒師的高超技術帶領大家開展味蕾的絕妙旅程。