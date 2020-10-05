懷孕後離婚！道端Angelica誕第二胎做單親媽咪

34歲日本混血名模道端Angelica，今日在社交網宣布日前誕下第二名男嬰，再度榮升媽咪。之前她同前夫育有一名兒子，由於她已跟丈夫離婚，Angelica要獨力撫養兩名兒子。

今年初，她發現自已懷孕時，剛決定與前夫離婚，但她仍選擇單身和誕下BB，她坦認當時有很多猶豫和焦慮。現在生下小孩，感到非常高興，她從心底裏，覺得兩個決定是正確的。她相信孩子在背後推動她，因此感謝兩名兒子，令她真正堅強起來。她承諾會獨自養大兒子，作為一個女人和母親會盡最大的努力。

Angelica去年10月被爆與金姓韓裔丈夫於同年8月7日涉恐嚇，向一名40多歲男子勒索35萬日圓（約2.5萬港元），其夫於10月被日本警方拘捕，之後Angelica失去蹤影。其後，Angelica再次蒲頭，解釋並沒有設天仙局，當天她與10多歲時相識的男友人重遇，相約在丈夫位於代官山經營的酒吧開獨立房密會，之後丈夫看過閉路電視片段，見到兩人相見甚歡，懷疑她同該名男友不軌，要向男子質問，結果事件愈搞愈大鑊。她強調並沒有向男方勒索金錢，之後警方看過房間的閉路電視，最後決定不起訴丈夫。

事件發生後，她已同事務所解除合約，並跟丈夫協議離婚，兒子交由她撫養。成為單親媽媽的Angelica，為養育兒子，8月時推出全裸寫真集《Angelica》，剝衫賺錢養家，可惜銷情甚差，拖累出版社蝕大本。