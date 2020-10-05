全新G-STEEL　碳纖防護升級

眾所周知G-SHOCK手錶最出名就是其耐衝擊性，以往大多數經典型號都是採用樹脂錶殼製作，但近年品牌卻不時推出採用不锈鋼物料打造的錶款設計，保持堅硬特性之餘亦多一份金屬質感。是次G-SHOCK最新推出的G-STEEL GST-B300手錶系列，便採用全新的碳纖防護結構（Carbon Core Guard）技術，其碳纖物料應用到錶殼中央部分、手錶正面及側面的按鈕保護殼，從而為手錶提供最強及全方位防震保護。

GST-B300手錶的電池指示器設於6時位置，其設計靈感來自汽車軚盤，通過箭頭指針及彎曲的紅色指示去顯示電池的剩餘電量，設於1時及2時之間的顯示器及12時位置的電子顯示屏則加強了功能性。用家可通過藍牙將手錶與G-SHOCK Connected手機應用程式配對進行時間校正，手錶更備有超過300多個城市的世界時間設定、各種鬧鐘及倒計時設定。此外，更配備Tough Solar太陽能充電系統及高亮度全自動雙LED燈等實用功能，大大方便佩戴者於各種環境下使用。