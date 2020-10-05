母親被撞跌肇事者不顧而去　On仔誓要緝兇

歌手陳健安（On仔）係圈中出名嘅孝順仔，早前佢親手整士多啤梨蛋糕為媽咪慶生，而且仲成日將母子合照上載到社交網，但尋晚On仔喺社交網限時動態上載一張傷口相，原來陳媽媽喺街被人撞跌，左手踭嚴重擦損，血肉模糊，膝頭哥都瘀晒而且又腫。由於撞跌陳媽媽嘅人不顧而去，On仔嬲到爆炸：「你整親我阿媽，我唔會放過你。」呼籲目擊者聯絡他。

On仔詳述事發經過，指10月3日下午2時45分：「我媽媽喺屯門河傍街M記附近過馬路，點知畀一個拉買餸車仔嘅人嘅車kick跌跌咗落地，擦損左手踭，撞傷膝頭哥。嗰個人道歉都無即走，有一對好心嘅母女嗌住嗰個人，越嗌越走。先多謝母女扶我媽媽。唔好以為走咗就無人知，唔使負責任，人在做，閉路電視在看，單車被人偷我都搵得返，你整親我阿媽，我唔會放過你。如果當日見到嗰個人，請pm我形容一下佢。」

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